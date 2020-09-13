Пеллегріні дебютував у Бетісі з перемоги, Реал Сосьєдад розписав мирову з Вальядолідом: Ла Ліга, матчі неділі
Відбулися чергові матчі першого туру Ла Ліги. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".
Ла Ліга, 1 тур
Алавес – Бетіс – 0:1
Гол: Тельйо, 90+4
Вальядолід – Реал Сосьєдад – 1:1
Голи: Мічел, 40 – Лопес, 60
Бетіс у першому матчі під керівництвом Мануеля Пеллегріні вирвав перемогу над Алавесом. "Зелено-білі" домінували над суперником, але вирвати три очки змогли лише перед самісіньким фінальним свистком. Єдиний гол на 90+5-й хвилині зустрічі забив Крістіан Тельйо, який вийшов на заміну на 82-й хвилині.
Вальядолід приймав фіналіста Кубка Іспанії-2020 і цілком заслужено пішов на перерву лідером завдяки голу Мічела. Однак у другому таймі Сосьєдад зумів вирівняти становище за грою і на табло, відзначився Роберто Лопес.