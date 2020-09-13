Ла Ліга, 1 тур

Алавес – Бетіс – 0:1

Гол: Тельйо, 90+4

Вальядолід – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Мічел, 40 – Лопес, 60

Бетіс у першому матчі під керівництвом Мануеля Пеллегріні вирвав перемогу над Алавесом. "Зелено-білі" домінували над суперником, але вирвати три очки змогли лише перед самісіньким фінальним свистком. Єдиний гол на 90+5-й хвилині зустрічі забив Крістіан Тельйо, який вийшов на заміну на 82-й хвилині.

Вальядолід приймав фіналіста Кубка Іспанії-2020 і цілком заслужено пішов на перерву лідером завдяки голу Мічела. Однак у другому таймі Сосьєдад зумів вирівняти становище за грою і на табло, відзначився Роберто Лопес.