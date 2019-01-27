Пеллегріні – про сенсаційний виліт Вест Хема з Кубка Англії: Мені було соромно за футболістів

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні поділився враженнями після поразки в матчі 1/16 фіналу Кубка Англії від Уімблдона.

"Чи був я злим під час перерви? Так, звичайно, мені було соромно за футболістів. Дуже легко пояснити, що сталося – одна команда хотіла виграти, і інша – грала без будь-якого бажання або будь-яких амбіцій продовжити виступи в цьому Кубку.

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Можливо, ми думали, що переможемо, тому що ми – команда Прем'єр-ліги, а вони знаходяться в Лізі 1, але Уімблдон грав з бажанням залишитися в цьому Кубку. У перші 45 хвилин ми не боролися.

Це дуже неприємно, тому що ви можете вилетіти, але не так, як це зробили ми. Це катастрофа", – цитує Пеллегріні ВВС.

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