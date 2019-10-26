Пеллегріні – про нічию з Шеффілд Юнайтед: Вест Хем домінував, але у футболі треба забивати

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував матч проти Шеффілд Юнайтед, в якому його підопічні втратили перевагу в рахунку.

"У футболі ти повинен забивати. Ми домінували в цій грі, створили декілька моментів, але не змогли забити і втратили два очки.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений ставленням команди до гри, самовіддачею гравців. Проти Шеффілд Юнайтед створювати моменти дуже важко. В другому таймі ми не так часто їх турбували, як у першому. Втрата очок в домашньому матчі сьогодні і в грі проти Крістал Пелес може мати дуже важливе значення в кінці сезону.

В мене є відчуття, що ми сьогодні могли зіграти краще, адже ми домінували протягом матчу", – цитує чилійського фахівця ВВС.

Нагадаємо, Вест Хем не може перемогти в АПЛ вже протягом чотирьох турів. Команда з Лондона наразі посідає 8 місце в турнірній таблиці, але може суттєво опуститися, коли свої матчі 10 туру проведуть усі команди.

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