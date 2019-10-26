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Пеллегріні – про нічию з Шеффілд Юнайтед: Вест Хем домінував, але у футболі треба забивати

19:45 790 Читать на русском
Пеллегріні – про нічию з Шеффілд Юнайтед: Вест Хем домінував, але у футболі треба забивати
Мануель Пеллегріні / The Sun

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував матч проти Шеффілд Юнайтед, в якому його підопічні втратили перевагу в рахунку.

44’ Роберт Снодграс
 
Ліс Муссе 68’
44’ Роберт Снодграс
68’ Ліс Муссе

"У футболі ти повинен забивати. Ми домінували в цій грі, створили декілька моментів, але не змогли забити і втратили два очки.

Вест Хем – Шеффілд Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений ставленням команди до гри, самовіддачею гравців. Проти Шеффілд Юнайтед створювати моменти дуже важко. В другому таймі ми не так часто їх турбували, як у першому. Втрата очок в домашньому матчі сьогодні і в грі проти Крістал Пелес може мати дуже важливе значення в кінці сезону.

В мене є відчуття, що ми сьогодні могли зіграти краще, адже ми домінували протягом матчу", – цитує чилійського фахівця ВВС.

Нагадаємо, Вест Хем не може перемогти в АПЛ вже протягом чотирьох турів. Команда з Лондона наразі посідає 8 місце в турнірній таблиці, але може суттєво опуститися, коли свої матчі 10 туру проведуть усі команди.

Ярмоленко асистом не допоміг Вест Хему перемогти Шеффілд Юнайтед

blog_ava
Ярмоленко асистом не допоміг Вест Хему перемогти Шеффілд Юнайтед
18:51
2963
Теги
Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем - Шеффілд Юнайтед Вест Хем Вест Хем
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