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Пеллегріні – про гол Ярмоленка: Радий за Андрія, він заслужив на це

31 серпня 23:02 913 Читать на русском
Пеллегріні – про гол Ярмоленка: Радий за Андрія, він заслужив на це

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні прокоментував гру Андрія Ярмоленка у матчі 4-го тура проти Норвіча.

24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко
 
24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко

"Сьогодні ми забили два м'ячі, але Крул був найкращим гравцем на полі – він зробив чотири-п’ять блискучих сейвів. Вест Хем міг перемогти з більшою різницею.

Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Зараз ми маємо 7 очок з 12, і це не поганий результат для нас, але ми повинні продовжувати працювати, в тому ж стилі, як і сьогодні.

Дуже радий за Андрія Ярмоленка. Він заслужив це, оскільки дуже старанно працював після травми, з великим натхненням", – розповів Пеллегріні в коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, Вест Хем переграв Норвіч (2:0), а один із голів до свого активу записав Андрій Ярмоленко.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Норвіч Норвіч Норвіч Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні
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