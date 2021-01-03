Нападник Граціано Пелле завершив свої виступи у китайському чемпіонаті.

Шаньдун Лунен у Instagram повідомив про завершення контракту 35-річного італійця.

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Влітку 2016-го китайський клуб заплатив Саутгемптону за Пелле 15 млн євро. Нападник став справжнім лідером команди і навіть дослужився до звання капітана. Всього за Шаньдун Лунен він провів 133 матчі, відзначився 63 голами.

Додамо, що раніше Пелле пов'язували з поверненням на батьківщину. Зокрема, ветераном цікавляться Інтер, Фіорентина та Беневенто.

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