"Друзі, я хочу, щоб усі злишалися спокійними та позитивними. Я сильний, сповнений великої надії, і я дотримуюся свого лікування, як зазвичай. Я хочу подякувати всій команді медиків і сестер за турботу, яку я отримав.

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Я дуже вірю в Бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас з усього світу, заряджає мене енергією. А також дивіться Бразилію на чемпіонаті світу! Дуже дякую за все", – йдеться у публікації на офіційній Instagram-сторінці Пеле.

Також закріплений висновок лікарні імені Альберта Ейнштейна, що Король перебуває у стабільному стані. "Пеле добре відреагував на лікування, пов'язане з респіраторною інфекцією, і за останні 24 години його стан не погіршився", – написано у документі. Нагадаємо, кілька днів тому здоров'я 82-річного Пеле різко погіршилося, що призвело до госпіталізації. Бразилець тривалий час бореться з раком товстої кишки, а хіміотерапія вже не дає позитивних результатів.

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