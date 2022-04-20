Влітку 2021 року Пеле діагностували рак товстої кишки. Тоді ж пацієнт пройшов перший етап лікування. Минулого понеділка бразилець був повторно госпіталізований, повідомляє L'ÉQUIPE.

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Варто зауважити, що триразовий чемпіон світу також перебував на стаціонарному лікуванні в лютому, але тоді причиною була інфекція в нирках. Загалом Пеле мусить щомісячно проходити обстеження в клініці.

Попри стан свого здоров'я 81 річний бразилець продовжує тримати зв'язок зі світом, активно використовуючи соцмережі. Зокрема, Пеле не залишив без уваги війну в Україні.

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