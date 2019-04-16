Пеле вдруге за місяць виписаний з лікарні

Здається, що проблеми зі здоров'ям "короля футболу" закінчились.

78-річний бразилець провів у лікарні тиждень, а у суботу Пеле видалили камінь з сечоводу, повідомляє Reuters.com.

Пеле буде прооперований у Бразилії

Нагадаємо, що проблеми зі здоров'ям у Пеле виявлені минулого тижня під час його візиту до Франції, де він зустрівся з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Увечері 2 квітня він в терміновому порядку був госпіталізований з готелю, де зупинився, в одну з клінік Парижа.

Пеле вважає, що Мбаппе може стати його наступником у футболі

Слід зауважити, що це не перші проблеми світової легенди: у 2018 році стан здоров'я не дозволив Пеле відвідати ЧС-2018.