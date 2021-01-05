"Це ще один розділ історії, яку ми пишемо разом", – написала бразилійка, додавши теплі світлини в особистому Instagram.

Футболістки збірної США оголосили про заручини

Марта та Пресслі розповіли про свої стосунки в серпні 2019-го. Вони давно мешкають разом у Флориді. Разом пара пережила кілька складних моментів. Зокрема, Пресслі поборола рак грудей і навіть повернулася на поле. Натомість бразильська нападниця восени 2020-го захворіла на COVID-19.

Нагадаємо, що Марта Сілва є рекордсменом жіночих чемпіонатів світу за кількістю голів, а також 6 разів здобувала титул найкращої футболістки світу.

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