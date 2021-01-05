"Пеле в спідниці" Марта оголосила про заручини з одноклубницею
Шестиразова найкраща футболістка планети Марта Сілва вже незабаром стане сімейною людиною. Обраницею нападниці американського Орландо Прайд стала захисниця команди Тоні Пресслі.
"Це ще один розділ історії, яку ми пишемо разом", – написала бразилійка, додавши теплі світлини в особистому Instagram.
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Марта та Пресслі розповіли про свої стосунки в серпні 2019-го. Вони давно мешкають разом у Флориді. Разом пара пережила кілька складних моментів. Зокрема, Пресслі поборола рак грудей і навіть повернулася на поле. Натомість бразильська нападниця восени 2020-го захворіла на COVID-19.
Нагадаємо, що Марта Сілва є рекордсменом жіночих чемпіонатів світу за кількістю голів, а також 6 разів здобувала титул найкращої футболістки світу.
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