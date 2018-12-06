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Пеле: Про Мбаппе в Європі говорять більше, ніж про Неймара

5 грудня 22:35 134 Читать на русском
Пеле: Про Мбаппе в Європі говорять більше, ніж про Неймара
Кіліан Мбаппе та Неймар / Фото: соцмережі

Легендарний футболіст збірної Бразилії Пеле поділився думкою про нападників ПСЖ Неймара і Кіліана Мбаппе.

"Я спілкувався з Неймаром і нагадав йому про його здібності. Він повинен більше думати про футбол. Зараз Неймар перебуває в непростому становищі.

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Мбаппе часто порівнюють зі мною. Схожість є, особливо якщо розглядати нас в 19 років. Думаю, Неймар – більш зрілий футболіст, однак в Європі про Кіліана говорять більше", – цитує Пеле Goal.com.

У нинішньому сезоні Неймар став автором 11 забитих м'ячів в матчах французької Ліги 1, а також віддав 6 результативних передач. На рахунку Мбаппе 12 голів і 7 результативних передач.

Теги
Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Неймар Неймар Пеле Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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