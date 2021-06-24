Легендарний бразилець Пеле привітав Кріштіану Роналду з підкоренням рекорду за кількістю голів у складі збірної.

"Вітаю з черговим рекордом. Вболіваю за тебе", – написав Пеле під святковим постом Роналду в Instagram.

Алі Даеї відреагував на повторення Роналду свого рекорду за кількістю голів у складі збірної

36-річний форвард вже забив 109 м'ячів у футболці збірної Португалії і зрівнявся зі світовим рекордом, який належить іранцю Алі Даеї. Жодному футболісту у світі не вдавалось забити більше за національну команду.

Нагадаємо, у розіграші Євро-2020 Роналду вже встиг здійснити 5 результативних ударів. В 1/8 фіналу чемпіонату Європи Португалія зустрінеться з Бельгією, тоді ж Кріштіану може перевершити досягнення Алі Даеї.

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