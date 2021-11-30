Легендарний Пеле не зміг оминути увагою перемогу Ліонеля Мессі у голосуванні "Золотий м'яч-2021".

"Лео Мессі, вітаю із ще одним "Золотим м'ячем". Це, безумовно, справедлива данина поваги до унікального таланту. Сім разів, дякую тобі велике", – написав Пеле у своєму Instagram.

Мессі відреагував на здобуття 7-го "Золотого м'яча"

Нагадаємо, Мессі випередив у голосуванні форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, лідера Реала Каріма Бензема та хавбека Челсі Жоржінью. Приз йому вручив Луїс Суарес.

Цьогорічний "Золотий м'яч" став сьомим для Мессі. Раніше він здобував титул найкращого у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 та 2019 роках.

"Золотий м'яч" 2021: Мессі на 7 вершині, історичний крах Роналду, призи для Лєвандовскі, Барселони і Челсі