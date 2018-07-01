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Пеле привітав Мбаппе із повторенням рекорду ЧС у матчі з Аргентиною

10:10 547 Читать на русском
Пеле привітав Мбаппе із повторенням рекорду ЧС у матчі з Аргентиною
Кіліан Мбаппе у матчі з Аргентиною

Легендарний бразильський футболіст Пеле привітав нападника збірної Франції Киліана Мбаппе, якому вдалося повторити рекорд бразильця на чемпіонатах світу.

Форвард французів Мбаппе (19 років і 6 місяців) став першим тінейджером з 1958 року, який оформив дубль в матчі чемпіонату світу. У фіналі ЧС-1958 зі Швецією легендарний бразилець Пеле забив два голи у віці 17 років і 8 місяців, повідомляє Opta.

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"Вітаю, Кіліан. Забивши двічі в матчі чемпіонату світу в такому юному віці, ти потрапив в хорошу компанію! Удачі в інших матчах турніру. За винятком матчу проти збірної Бразилії", – написав Пеле у своєму Твіттері.

ЧС 20181/8 фіналу

Франція - Аргентина: Субота 30 червня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 3
Аргентина
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Теги
Франція - Аргентина ЧС 2018 Франція Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Пеле
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