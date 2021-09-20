"Як бачите, я б'ю кулаками повітря, святкуючи кожен новий день. Гарний настрій – найкращі ліки, і у мене цього предостатньо. Інакше і бути не могло.

Пеле знову потрапив до реанімації після операції з видалення пухлини

Я отримав стільки любові, що моє серце переповнює вдячність. Дякую чудовому персоналу лікарні Альберта Ейнштейна!" – написав Пеле в Instagram.

Нагадаємо, 80-річному бразильцю провели операцію з видалення пухлини товстої кишки. Після виписки Пеле стало гірше, і він був знову госпіталізований.

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