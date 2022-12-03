Король футболу Пеле продовжує боротьбу за життя з важкою хворобою.

Пеле був переведений на паліативну допомогу, оскільки його організм перестав реагувати на хіміотерапію, повідомляє Daily Mail.

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Паліативна допомога призначається пацієнтам з важкими захворюваннями або при загрозі життю. Інколи таку допомогу вводять, коли людину доглядають перед її смертю. Додамо, що Король футболу вже тривалий час лікує рак кишки.

Нагадаємо, що Пеле є триразовим чемпіоном світу у складі збірної Бразилії. Він брав золоті медалі у 1958, 1962 та 1970 роках.

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