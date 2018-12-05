Пеле: Мбаппе дуже схожий на мене, а у Неймара складне становище

Легендарний бразилець Пеле порівняв лідерів ПСЖ Неймара та Мбаппе.

"Мбаппе часто порівнюють зі мною. Дійсно, ми дуже схожі, якщо порівняти мене в 19 років і його. У Неймара непросте становище. Я йому сказав, що йому слід всю свою увагу зосередити на футболі.

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Неймар більш зрілий футболіст, ніж Мбаппе. Однак про Кіліана у Європі говорять більше", – цитує Пеле Foot Mercato.

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Відзначимо, цього сезону Мбаппе зіграв у 15 матчах за ПСЖ в усіх турнірах, забив 14 голів та віддав 7 гольових передач. Неймар провів 18 ігор, відзначився 15 разів та зробив 7 асистів.