Пеле кинув виклик Неймару, який встановив історичний рекорд збірної Бразилії

Легенда збірної Бразилії Пеле оригінально привітав нападника Парі Сен-Жермен Неймара з рекордом матчів у футболці "Селесао".

Неймар став історичним рекордсменом збірної Бразилії після товариських матчів "пентакампеонів" проти Саудівської Аравії та Аргентини. На рахунку 26-річного форварда тепер 94 поєдинки у футболці "селесао".

Барселона зробила офіційну заяву щодо можливого трансферу Неймара

На вершині історичної класифікації Неймар обійшов Пеле (92), який привітав форварда ПСЖ у Твіттері. "Ти побив мій рекорд за кількістю матчів, а тепер спробуй перевершити мої голи", – кинув виклик Неймару 77-річний "Король футболу".

Додамо, що Пеле забив 77 голів у футболці збірної Бразилії, з якою виграв три чемпіонати світу. Неймар наразі відзначався за "селесао" 59 разів.

Неймар хоче повернутись в Барселону: чи можливий резонансний камбек та що думають фанати "блаугранас"

Congratulations, @neymarjr, on your caps this week. You surpassed my 92. Now go and get my goals record too - Brazil needs you! // Parabéns, Neymar, por superar meu número de jogos pela Seleção. Supere meu recorde de gols também. O Brasil precisa de você! https://t.co/wEmWBI7WPO