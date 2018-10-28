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Пеле кинув виклик Неймару, який встановив історичний рекорд збірної Бразилії

19 жовтня 17:27 1317 Читать на русском
Пеле кинув виклик Неймару, який встановив історичний рекорд збірної Бразилії
Пеле кинув виклик Неймару

Легенда збірної Бразилії Пеле оригінально привітав нападника Парі Сен-Жермен Неймара з рекордом матчів у футболці "Селесао".

Неймар став історичним рекордсменом збірної Бразилії після товариських матчів "пентакампеонів" проти Саудівської Аравії та Аргентини. На рахунку 26-річного форварда тепер 94 поєдинки у футболці "селесао".

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На вершині історичної класифікації Неймар обійшов Пеле (92), який привітав форварда ПСЖ у Твіттері. "Ти побив мій рекорд за кількістю матчів, а тепер спробуй перевершити мої голи", – кинув виклик Неймару 77-річний "Король футболу".

Додамо, що Пеле забив 77 голів у футболці збірної Бразилії, з якою виграв три чемпіонати світу. Неймар наразі відзначався за "селесао" 59 разів.

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Теги
Франція Бразилія Бразилія Неймар Неймар Пеле
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