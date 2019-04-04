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Пеле госпіталізований у Парижі

11:18 834 Читать на русском
Пеле госпіталізований у Парижі
Пеле

Легендарний бразилець Пеле опинився в одній із паризьких лікарень через приступ лихоманки.

Триразовий чемпіон світу у складі збірної Бразилії Пеле був доставлений в одну з паризьких лікарень з високою температурою. Легендарний екс-нападник прибув до Франції для участі в рекламній кампанії, а після цього Пеле стало погано у номері готелю, повідомляє RMC Sport.

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До слова, участь у тому ж рекламному заході взяв участь і форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Зазначається, що життю 78-річного "Короля футболу" нічого не загрожує, а госпіталізація мала радше превентивний характер. Проте це не перші проблеми світової легенди: у 2018 році стан здоров'я не дозволив Пеле не відвідав ЧС-2018.

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Теги
Світ Пеле Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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