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Пеле буде прооперований у Бразилії

00:05 194 Читать на русском
Пеле буде прооперований у Бразилії
Пеле / Reuters

Легендарний Пеле повернувся до Бразилії після свого візиту до Франції.

Після повернення на батьківщину триразовий чемпіон світу був госпіталізований в одну з клінік Сан-Паулу, де було проведено медичне обстеження, передає RMC Sport.

Пеле вважає, що Мбаппе може стати його наступником у футболі

Діагностика підтвердила наявність інфекції сечовивідних шляхів у колишнього футболіста. Найближчим часом йому буде зроблена операція. В цілому стан бразильця оцінюється як хороший.

Нагадаємо, що проблеми зі здоров'ям у Пеле були виявлені минулого тижня під час його візиту до Франції, де він зустрівся з форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе. Увечері 2 квітня він в терміновому порядку був госпіталізований з готелю, де зупинився, в одну з клінік Парижа.

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