Пеле буде прооперований у Бразилії

Ліга чемпіонів — 00:02 1609
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Аякс – Ювентус: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів – як це було
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Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10 квіт 587
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Від героя Динамо до пекла українського Гаскойна: екс-партнер Лужного – на межі смерті в безвихідній ситуації на чужиніУкраїна — 10 квіт 6561
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Динамо офіційно підписало Де ПенуУкраїна — 10 квіт 6526
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