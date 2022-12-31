Колишній нападник збірної Італії Граціано Пелле став жертвою неуважності людей, які хотіли поспівчувати бразильській легенді.

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37-річний форвард виклав в Instagram фотографію, де він святкує Різдво разом зі своєю коханою. Серед вітань у відповідь знайшлася і купа коментарів на кшталт "спочивай з миром", "ми будемо сумувати за тобою", "дякую, Королю" тощо. Дехто переплутав італійця з Пеле, який помер 29 грудня у віці 82 років.

Додамо, що Граціано Пелле зараз перебуває без клубу. Нападник награв 20 матчів за збірну Італії, але ледь не головний спогад про його кар'єру – жахливий удар повз ворота у післяматчевій серії пенальті 1/4 фіналу Євро-2016 проти Німеччини.

Intanto, nel profilo di Pellè... pic.twitter.com/YOIhpcrDVE — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) December 29, 2022

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