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"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдома

16:39 1531 Читать на русском
"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдома
Збірна Туреччини в аеропорту Рейк'явіка / твіттер збірної Туреччини

Збірна Туреччина обурена тим, як повелися з її гравцями по прильоту до Рейк'явіка на матч 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти національної команди Ісландії. Поєдинок несподівано перейшов на рівень надпринципового.

 

Гравців турецької збірної три години протримали на місцевому летовищі, а кількох із них перевіряли по кілька разів.

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Команда Туреччини та уряд країни в понеділок засудили "образливе поводження" з футболістами напередодні матчу відбіркового турніру до Євро-2020 проти Ісландії.

Представник президента Туреччини Реджепа Ердоґана говорить про неповагу, водночас турецька преса посилається кількох гравців, які поскаржилися на те, що провели кілька годин на митному контрольно-пропускному пункті в аеропорту Рейк'явіка, а їхній багаж обшукали кілька разів.

"Відсутність поваги до нашої збірної в Ісландії неприпустиме й матиме адекватну відповідь. Наша нація разом із командою. Наша команда найкраще відповість на полі", – написав у твіттері прес-секретар турецького президента Ібрагім Калін.

Представник президента у зв'язках із громадськістю Фахретін Алтун також засудив поводження з турецькою командою, заявивши, що "це суперечить дипломатичній ввічливості".

Гравці в соцмережах також обурювалися через витрачений в аеропорту час після довгого перельоту. "Політ зайняв близько шести годин. Ми пробули в аеропорту ще три години без дозволу в'їхати до Ісландії", – пише форвард Бешикташа Бурак Йилмаз.

Нестандартності цій ситуації додає те, що зазвичай футбольні делегації (гравці, тренери, персонал і навіть журналісти) швидко проходять митний контроль, оскільки не належать до жодної з груп ризику при перетині кордону, прилетіли чартерним рейсом і вже мають зарезервовані місця на зворотний виліт. Зрештою, напружена ситуація в аеропорту Рейк'явіка ледь не вийшла з-під контролю, коли між представниками турецької делегації та місцевими митниками кілька разів спалахували конфлікти.

Окремо "відзначилася" і місцева преса. Під час спілкування з журналістами ветерана збірної Туреччини Емре хтось із репортерів замість мікрофона підніс до його обличчя туалетну щітку...

Усі ці факти викликали бурхливу реакцію у Туреччині. Тамтешні фанати обурені й вже пообіцяли влаштувати ісландцям "теплий" прийом у листопаді, коли острів'яни завітають до Стамбула. "Пекло вам здасться обителлю крижаного спокою", – коротко резюмували свої погрози гарячі турецькі вболівальники.

Відзначимо, що поєдинок Ісландія – Туреччина відбудеться у вівторок, 11 червня. Початок зустрічі о 21:45. Наразі турецька збірна лідирує в групі H відбору. В активі команди 9 очок після 3-х турів, ісландці – треті (6 пунктів).

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Євро-2020 Головне Ісландія - Туреччина Туреччина Туреччина Ісландія Ісландія Статті
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