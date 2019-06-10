"Пекло вам здасться крижаним раєм": ісландці негостинно прийняли турецьку збірну – "яничари" обіцяють гучну помсту вдома

Збірна Туреччина обурена тим, як повелися з її гравцями по прильоту до Рейк'явіка на матч 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти національної команди Ісландії. Поєдинок несподівано перейшов на рівень надпринципового.

Гравців турецької збірної три години протримали на місцевому летовищі, а кількох із них перевіряли по кілька разів.

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Команда Туреччини та уряд країни в понеділок засудили "образливе поводження" з футболістами напередодні матчу відбіркового турніру до Євро-2020 проти Ісландії.

Представник президента Туреччини Реджепа Ердоґана говорить про неповагу, водночас турецька преса посилається кількох гравців, які поскаржилися на те, що провели кілька годин на митному контрольно-пропускному пункті в аеропорту Рейк'явіка, а їхній багаж обшукали кілька разів.

"Відсутність поваги до нашої збірної в Ісландії неприпустиме й матиме адекватну відповідь. Наша нація разом із командою. Наша команда найкраще відповість на полі", – написав у твіттері прес-секретар турецького президента Ібрагім Калін.

Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır.



Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır.



En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 10 червня 2019 р.

Представник президента у зв'язках із громадськістю Фахретін Алтун також засудив поводження з турецькою командою, заявивши, що "це суперечить дипломатичній ввічливості".

Гравці в соцмережах також обурювалися через витрачений в аеропорту час після довгого перельоту. "Політ зайняв близько шести годин. Ми пробули в аеропорту ще три години без дозволу в'їхати до Ісландії", – пише форвард Бешикташа Бурак Йилмаз.

Нестандартності цій ситуації додає те, що зазвичай футбольні делегації (гравці, тренери, персонал і навіть журналісти) швидко проходять митний контроль, оскільки не належать до жодної з груп ризику при перетині кордону, прилетіли чартерним рейсом і вже мають зарезервовані місця на зворотний виліт. Зрештою, напружена ситуація в аеропорту Рейк'явіка ледь не вийшла з-під контролю, коли між представниками турецької делегації та місцевими митниками кілька разів спалахували конфлікти.

Окремо "відзначилася" і місцева преса. Під час спілкування з журналістами ветерана збірної Туреччини Емре хтось із репортерів замість мікрофона підніс до його обличчя туалетну щітку...

The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today



The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities



To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t — Turkish Football (@Turkish_Futbol1) 9 червня 2019 р.

Усі ці факти викликали бурхливу реакцію у Туреччині. Тамтешні фанати обурені й вже пообіцяли влаштувати ісландцям "теплий" прийом у листопаді, коли острів'яни завітають до Стамбула. "Пекло вам здасться обителлю крижаного спокою", – коротко резюмували свої погрози гарячі турецькі вболівальники.

Відзначимо, що поєдинок Ісландія – Туреччина відбудеться у вівторок, 11 червня. Початок зустрічі о 21:45. Наразі турецька збірна лідирує в групі H відбору. В активі команди 9 очок після 3-х турів, ісландці – треті (6 пунктів).