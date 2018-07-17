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Пекерман є фаворитом на посаду наставника збірної Аргентини, – ЗМІ

16 липня 23:33 490 Читать на русском
Пекерман є фаворитом на посаду наставника збірної Аргентини, – ЗМІ
Хосе Пекерман / фото із соцмереж

Наставник збірної Колумбії Хосе Нестор Пекерман є головним кандидатом на вакантну посаду головного тренера Аргентини.

68-річний Хосе Пекерман може очолити збірну Аргентини. Саме наставник колумбійців є головним претендентом на цю посаду після відходу Хорхе Сампаолі, повідомляє Diario Gol.

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Контракт Пекермана з федерацією футболу Колумбії чинний до кінця серпня. Відзначається, що місцева федерація зацікавлена у продовженні співпраці з тренером, який очолює національну команду Колумбії з 2012 року.

Цікаво, що Пекерман вже очолював збірну Аргентини на ЧС-2006, але був звільнений після вильоту від Німеччини.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2018 Аргентина під керівництвом Хорхе Сампаолі вилетіла в 1/8 фіналу, програвши збірній Франції з рахунком 3:4. Колумбія припинила боротьбу за Кубок світу на цій же стадії, поступившись Англїі в серії післяматчевих пенальті.

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Теги
Трансфери Світ Хосе Нестор Пекерман Хосе Нестор Пекерман Аргентина Аргентина Колумбія Колумбія
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