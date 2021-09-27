Іспанець став третім виконавцем в історії столичного дербі, який забивав за обидві команди. Про це повідомляє Opta Sports.

Лаціо – Рома – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Напередодні Педро забив за "орлів" у 6-му турі Серії А. У сезоні 2020/21 він захищав кольори Роми, забив Лаціо, а влітку перебрався до команди Мауріціо Саррі вільним агентом. До ветерана за Рому та Лаціо в дербі забивали лише два виконавці – шведський форвард 50-х Арне Сельмоссон і сербський оборонець Александар Коларов, який зараз захищає кольори Інтера.

Нагадаємо, що гольова перестрілка в Римському дербі напередодні завершилася перемогою Лаціо (3:2).

Рома програла дербі Лаціо перед виїздом в Україну – чинник Іммобіле перевершив зброю Моурінью