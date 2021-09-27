Педро ввійшов в історію Римського дербі
Вінгер римського Лаціо Педро Родрігес назавжди вписав своє ім'я в літопис Дербі делла Капітале.
Іспанець став третім виконавцем в історії столичного дербі, який забивав за обидві команди. Про це повідомляє Opta Sports.
Лаціо – Рома – 3:2 – відео голів та огляд матчу
Напередодні Педро забив за "орлів" у 6-му турі Серії А. У сезоні 2020/21 він захищав кольори Роми, забив Лаціо, а влітку перебрався до команди Мауріціо Саррі вільним агентом. До ветерана за Рому та Лаціо в дербі забивали лише два виконавці – шведський форвард 50-х Арне Сельмоссон і сербський оборонець Александар Коларов, який зараз захищає кольори Інтера.
Нагадаємо, що гольова перестрілка в Римському дербі напередодні завершилася перемогою Лаціо (3:2).
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