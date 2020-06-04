Педро визначився з майбутнім клубом – іспанець покине Челсі

Ліга чемпіонів — 10:03 35
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Ліга чемпіонів 2019/20: Німеччина, Португалія та Росія можуть прийняти ключові матчі включно з фіналом
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У Чемпіоншипі зафіксували 9 випадків зараження коронавірусомАнглія — 00:15 117
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Айнтрахт розгромив Вердер на виїзді – суперник України на Євро відзначився дублемНімеччина — 3 черв 711
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Попередник Роналдінью зневажив Чингісхана – Клопп обрав найкращий гол в історії БундеслігиНімеччина — 3 черв 754
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Кликав зірку Реала в Динамо, вказав шлях Роналду і перервав гегемонію Шахтаря – Ребров, вічний революціонер і рятівникУкраїна — 3 черв 11038