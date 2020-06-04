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Педро визначився з майбутнім клубом – іспанець покине Челсі

09:36 378 Читать на русском
Педро визначився з майбутнім клубом – іспанець покине Челсі
Вілліан та Педро Родрігес / Фото ФК Челсі

Форвард Челсі Педро Родрігес вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті Італії.

Педро Родрігес в наступному сезоні прагне захищати кольори Роми, повідомляє Mundo Deportivo.

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Контракт 32-річного іспанця з Челсі завершується влітку, тому "вовки" зможуть підписати нападника у статусі вільного агента. Нагадаємо, Родрігес приєднався до лондонського клубу у 2015-му, перейшовши з Барселони за 27 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Педро провів 9 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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Англія Педро Родрігес Педро Родрігес Челсі Челсі Рома Рома Трансфери Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Італії
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