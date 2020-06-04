Педро визначився з майбутнім клубом – іспанець покине Челсі

Форвард Челсі Педро Родрігес вирішив спробувати свої сили у чемпіонаті Італії.

Педро Родрігес в наступному сезоні прагне захищати кольори Роми, повідомляє Mundo Deportivo.

Рома може заманити Педро солідною зарплатою

Контракт 32-річного іспанця з Челсі завершується влітку, тому "вовки" зможуть підписати нападника у статусі вільного агента. Нагадаємо, Родрігес приєднався до лондонського клубу у 2015-му, перейшовши з Барселони за 27 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Педро провів 9 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль