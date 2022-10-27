У рамках 4-го туру групового етапу Ліги Європи були зіграні матчі груп D та F. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Ліга Європи УЄФА 2022/23, 5-й тур

Група D

Уніон Берлін – Брага 1:0

Гол: Кнохе, 68 (з пенальті)

Мальме – Уніон Сент-Жилуаз 0:2

Голи: Теума, 10, Амані, 41

Група F

Лаціо – Мітьюлланд 2:1

Голи: Мілінкович-Савіч, 36, Педро, 58 – Ісаксен, 8

Уніон Сент-Жилуаз заздалегідь гарантував собі євровесну, але віце-чемпіон Бельгії хотів якнайшвидше гарантувати собі вихід із групи з першого місця. Для цього треба було перемагати Мальме. "Я не згоден на нічию у цій зустрічі", – заявив наставник бельгійців Карел Герартс. І його команда сповна продемонструвала цей бойовий настрій. Вже до перерви Уніон оформив собі комфортну перевагу: мало того, що Тедді Теума та Лазар забили, то вони ще й асистували один одному.

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У другому таймі журналісти Sporza, які вели текстові онлайн зустрічі, відверто сумували: "Рахунок 0:3 набагато ближче, ніж 1:2. Воротар Мальме може заварити собі чай".

Завдяки цій перемозі Уніон Сент-Жилуаз достроково виграв групу та вийшов одразу до 1/8 фіналу Ліги Європи.

У паралельному матчі групи D берлінський Уніон бився з Брагою за другу путівку до плей-офф, яка дає право зіграти у 1/16 фіналу турніру.

Ставки були надто високі, тому матч у Берліні вийшов обережним і не дуже видовищним. Журналісти Kicker у своєму текстовому онлайні зазначали, що обидві команди більше прагнули зберегти свої ворота на замку, аніж створити щось цікаве в атаці: "Уніон і Брага позбавлені уяви на чужій половині поля".

Все вирішив епізод, який трапився на 64 хвилині. Після прострілу Хаберера м'яч зрикошетив від живота Фабіано йому в руку, і головний суддя після перегляду відеоповтору вирішив призначити пенальті на користь господарів. Воротар Браги Матеус вгадав кут, в який Робін Кнохе завдав удару, але відбити м'яч після такої "гармати" не зміг.

Команда Урса Фішера взяла реванш у Браги за поразку у Португалії з рахунком 0:1 та обійшла її у турнірній таблиці.

У групі F Лаціо намагався взяти реванш у Мітьюлланда за поразку на виїзді з рахунком 1:5. Але римська зустріч розпочалася для команди Мауріціо Саррі так, наче хернінгський кошмар продовжився: данці забили вже на восьмій хвилині завдяки помилці Маріо Хіла. Іспанський захисник помилився при поперечній передачі на своїй половині поля, і гості перехопили м'яч. Щоправда, екс-півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо мав можливість виправити ситуацію, але й він теж зіграв у цьому епізоді не найкращим чином. Від ніг бразильця м'яч відскочив до Ісаксена, який із середньої дистанції відправив його у стеку воріт господарів.

Слід зазначити, що Антоніо нечасто отримує можливість проявити себе, і ось нарешті Саррі довірив бразильцеві місце у стартовому складі. На жаль, Маркос зіграв в окремому епізоді не дуже добре.

До честі римлян після пропущеного м'яча вони взяли ситуацію під свій контроль: зрівняли рахунок (Мілінкович-Савіч пробив не на силу, а на техніку у переповненому захисниками датчан чужому штрафному майданчику) і продовжили створювати момент за моментом. Наприкінці першого тайму Святченко після удару Башіча вибив м'яч майже з лінії порожніх воріт, а на початку другого тайму захисник Мітьюлланда з українським корінням ледь не записав на свій рахунок автогол: після удару Дзакканьї та рикошету м'яч влучив у перекладину гостьових воріт.

"Орли" зуміли втілити свою перевагу лише з виходом на заміну Педро. Іспанець забив через три хвилини після своєї появи на полі та приніс своїй команді лише другу перемогу у груповому етапі ЛЄ. Схоже, цього вистачить для виходу з групи. Але чи з першого місця? Це питання для завершального шостого туру.