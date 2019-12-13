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Педро сподівається повернутись у Барселону

14:51 75 Читать на русском
Педро сподівається повернутись у Барселону

Вінгер Челсі Педро Родрігес не має наміру захищати кольори лондонського клубу до завершення кар'єри.

"Всі знають, що я відчуваю до Барселони. Очевидно, що я не виключаю можливість повернення. Я завжди говорив, що дуже сильно люблю цей клуб і прив'язаний до нього, позаяк я провів у Барсі багато років і отримав різні емоції і враження.

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Я з великою любов'ю ставлюся до всіх співробітників у клубі і з задоволенням повернувся б. Це той варіант, який буде у мене завжди, і я сподіваюся, що зможу опинитися одного разу там знову", – цитує Педро Cadena SER.

Нагадаємо, 32-річний іспанець виступав за Барселону у 2005-2015 роках, після чого перебрався до табору Челсі.

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