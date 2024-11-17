До Серії А вихованця Барселони привезла Рома, але вже через сезон Педро перейшов до Лаціо, за який проводить вже четвертий сезон. У нинішній кампанії 37-річний іспанець забив 6 голів та віддав два асисти.

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В інтерв'ю для Il Messaggero Педро розповів про своє становище в Лаціо, а також не втратив шанс саркастично висловитися про Рому: "Не хочу переказувати перипетії, про які я вже розповідав (про Рому та Моурінью). Вони залишилися в минулому. Насправді вони ухвалили найкраще рішення на той момент, і я вдячний їм за те, що вони відпустили мене в головну команду столиці – Лаціо. Я хотів продовжити кар'єру в Серії А, де так багато конкуренції, і я був задоволений.

Минулого літа я не думав про прощання, я хотів продовжити кар'єру в Лаціо та поважати контракт. Я розмовляв із директором та президентом, і, попри те, що вони купили багато атакувальних гравців, вони вирішили залишити мене. І тепер усі разом, молодь і старші, ми є неймовірною гольовою машиною. Наразі пропозиції про продовження контракту не було, подивимося пізніше. Ми сядемо за стіл переговорів з Лотіто".

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