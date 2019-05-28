Педро очікує на відкритий футбол у фіналі Ліги Європи

Півзахисник Педро поділився думками щодо майбутнього протистояння Челсі та Арсенала.

Гравець вірить, що команди зможуть показати справжнє шоу у фінальному матчі.

"Фінали запам'ятовуються найкраще. Пам'ятаю дуже хороші фінали. Наприклад, Ліверпуль проти Мілана або Барселона – Арсенал, який вийшов надемоційним для вболівальників Барси.

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Ми чудово грали в цій Лізі Європи. Дуже здорово спрацювала стратегія Саррі – грати в атакувальний футбол і використовувати високий пресинг. Ми створюємо багато гольових моментів, в чужій штрафній площі завжди вистачає футболістів Челсі.

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Матч проти Арсенала вийде відкритим і видовищним. Ця команда теж любить і вміє грати у футбол. Арсенал починає оборонятися ще на чужій половині поля, як і ми. Ось тому мені і здається, що фінал повинен вийти на славу", – цитує Педро офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги Європи відбудеться 29 травня в Баку.