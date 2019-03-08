Педро: На нас чекає ще 90 хвилин у Києві, буде важко

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Челсі – Динамо: 0 ударів у ворота, жах 5-х гравців і провал Хацкевича зі складом у матчі Ліги Європи
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Челсі – Динамо– 3:0 – відео голів та огляд матчуЛіга Європи — 00:58 8678
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УЄФА розпочав розслідування щодо ймовірного порушення Манчестер Сіті фінансового фейр-плейАнглія — 7 бер 405
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Зінченко потрапив у топ-20 гравців АПЛ у лютому – фани Ман Сіті не впевнені, що на його місце потрібен новий фулбекАнглія — 7 бер 2281
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Рома оголосила про звільнення Ді ФранческоІталія — 7 бер 1972