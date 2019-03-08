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Педро: На нас чекає ще 90 хвилин у Києві, буде важко

00:28 113 Читать на русском
Педро: На нас чекає ще 90 хвилин у Києві, буде важко
Педро / фото із соцмереж

Півзахисник Челсі Педро Родрігес поділився враженнями після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Динамо.

17’ Педро Родрігес
65’ Вілліан
90’ Каллум Хадсон-Одой
 

"Це неймовірні відчуття. Я дуже щасливий за команду і за таку важливу перемогу в цьому турнірі.

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Я радий, що зміг забити, але засмучений через чимало втрачених нагод. У нас ще буде 90 хвилин у Києві. Буде важко, оскільки протистояння ще не завершене. Але сьогоднішній вечір вийшов вдалим для нас.

Третя перемога Челсі поспіль? Ми хочемо зберегти ці відчуття і цю впевненість. Це добре для гравців, команди та вболівальників. Відтепер кожна гра – це фінал", – цитує Педро ВВС.

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Теги
Челсі - Динамо Челсі Челсі Ліга Європи Педро Родрігес Педро Родрігес
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