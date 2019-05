Педро – перший гравець в історії, який виграв всі головні міжнародні трофеї

Вінгер Челсі Педро Родрігес зібрав у себе рекордну колекцію різноманітних міжнародних трофеїв.

Педро у складі лондонського Челсі здобув перемогу у фінальному матчі Ліги Європи проти Арсенала та підняв над головою другий за престижністю клубний трофей Європи.

Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи

Саме цього титулу не вистачало Педро для повної колекції усіх головних міжнародних трофеїв. Тепер іспанець став першим в історії футболу гравцем, який здобув 6 різних міжнародних трофеїв.

В активі 31-річного вінгера титули Ліги Європи та Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу, а також трофеї чемпіонату Європи та чемпіонату світу.

Champions League

Europa League

Premier League

World Cup

European Championship



Pedro becomes the first to win them all



He's also won:



Spanish Super Cup

UEFA Supercup

La Liga

Spanish Cup

Club World Cup

FA Cup pic.twitter.com/oCS0LcC8kf