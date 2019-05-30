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Педро – перший гравець в історії, який виграв всі головні міжнародні трофеї

11:15 2079 Читать на русском
Педро – перший гравець в історії, який виграв всі головні міжнародні трофеї
Педро / УЄФА

Вінгер Челсі Педро Родрігес зібрав у себе рекордну колекцію різноманітних міжнародних трофеїв.

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Педро у складі лондонського Челсі здобув перемогу у фінальному матчі Ліги Європи проти Арсенала та підняв над головою другий за престижністю клубний трофей Європи.

Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи

Саме цього титулу не вистачало Педро для повної колекції усіх головних міжнародних трофеїв. Тепер іспанець став першим в історії футболу гравцем, який здобув 6 різних міжнародних трофеїв.

В активі 31-річного вінгера титули Ліги Європи та Ліги чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу, а також трофеї чемпіонату Європи та чемпіонату світу.

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Челсі – Арсенал: Педро встановив унікальне досягнення у фіналі Ліги Європи
08:25
1335
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Челсі Челсі Челсі - Арсенал Ліга Європи Педро Родрігес Педро Родрігес
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