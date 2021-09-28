"Ми показали дуже гідну гру, могли перемогти. Не вистачило грамотних останніх дій – останнього пасу, останнього удару. Будемо старатися додавати. Моменти дійсно були, але ми їх не реалізували.

Шахтар – Інтер – 0:0 – відеоогляд матчу

Почуваюся комфортно на позиції форварда. Ми на тренуваннях це відпрацьовуємо. Важливо бути універсальним. Поступово звикаю. Де Містер скаже – там і гратиму.

Підготовка до матчів змінюється щодня. Постійно чогось вчимося у Містера, він передає нам свої ідеї. Тому ми почуваємося прекрасно. Так, ми сьогодні не змогли здобути важливу перемогу, але в будь-якому разі показали гідний футбол. Будемо рухатися вперед і налаштовуватися тільки на найкраще", – сказав Педрінью.

Шахтар втратив очки з Інтером у домашньому матчі ЛЧ – Пятов став героєм розв'язки