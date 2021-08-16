Педрінью зізнався, чим найбільше його лякає Україна
06:30 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Педрінью розповів, як минув його перший місяць адаптації в Україні.
Досвід 23-річного бразильця раніше обмежувався батьківщиною і культурно близькою Португалією.
Літній новачок Шахтаря думав про завершення кар'єри в юному віці
"Немає жодних сумнівів, що в Україні мене здивує холод. Потрібно буде добре адаптуватися до цього, але класно, що я приїхав зараз. Поки ще жарко і легше, але я думаю, коли настане зима, то вже доведеться бути готовим і перебороти цей страх – виходити на вулицю", – сказав Педрінью в ефірі ShakhtarTV.
Нагадаємо, бразилець перебрався у Шахтар цього літа. "Гірники" заплатили Бенфіці 18 млн євро.
Шахтар впевнено переміг Металіст 1925, зрівнявшись з Динамо в УПЛ
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter