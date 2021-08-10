Двоматчеве протистояння з бельгійцями у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ матиме гіркий присмак для Роберто Де Дзербі.

Педрінью зазнав пошкодження у першому таймі матчу-відповіді проти Генка, характер травми поки невідомий. Вже на 37 хвилині бразильця замінив Георгій Судаков.

Шахтар – Генк – відео гола

Варто відзначити, що це вже друга поспіль втрата Шахтаря в Лізі чемпіонів. У першому поєдинку в Бельгії травмувався Манор Соломон, він не допоможе команді найближчі два тижні.

До слова, для Педрінью нинішня зустріч була вже п'ятою у футболці Шахтаря. В його активі наразі один забитий м'яч та результативна передача.

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