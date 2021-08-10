Педрінью травмувався в поєдинку з Генком – друга поспіль втрата Шахтаря в Лізі чемпіонів
22:04 - Читать на русском
Двоматчеве протистояння з бельгійцями у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ матиме гіркий присмак для Роберто Де Дзербі.
завершено
27’ Лассіна Траоре
76’ Маркос Антоніо
Сіріль Дессерс 90’
27’ Лассіна Траоре
76’ Маркос Антоніо
90’ Сіріль Дессерс
Педрінью зазнав пошкодження у першому таймі матчу-відповіді проти Генка, характер травми поки невідомий. Вже на 37 хвилині бразильця замінив Георгій Судаков.
Варто відзначити, що це вже друга поспіль втрата Шахтаря в Лізі чемпіонів. У першому поєдинку в Бельгії травмувався Манор Соломон, він не допоможе команді найближчі два тижні.
До слова, для Педрінью нинішня зустріч була вже п'ятою у футболці Шахтаря. В його активі наразі один забитий м'яч та результативна передача.
Шахтар – Олександрія: перша поразка Де Дзербі в УПЛ, продовження невдалої серії перед ЛЧ, дебютний гол чемпіона світу
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter