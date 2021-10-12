У 23-річного півзахисника "гірників" народилася донька. Про пам'ятну подію бразилець сповістив у персональному Instagram.

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Дружина Педрінью Лайла народила 11 жовтня. Малятко назвали Анжеліною. Про вагітність коханої Педрінью стало відомо в липні. Бразильський легіонер тоді характерно відсвяткував гол у ворота Львова.

До слова, в нинішньому сезоні Педрінью провів 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист. Його трансфер з Бенфіки коштував Шахтарю 18 млн євро.

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