"Зрозуміло, що в Шахтарі топові гравці, велика конкуренція, але тобі потрібно розвивати свій особистий футбол, думаючи про колективні дії. Гадаю, головний тренер зробить свій вибір, а я своєю чергою буду ретельно працювати для того, щоб бути одним з його виборів.

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Я думаю, що пограти за головну збірну Бразилії – це мрія будь-якого бразильського гравця. Я вже грав в олімпійській збірній, U-23, але мрія – це стати справжньою частиною дорослої, національної збірної Бразилії", – заявив Педрінью в ефірі ShakhtarTV.

Нагадаємо, 23-річний бразилець приєднався до "гірників" цього літа. Бенфіка отримала за хавбека 18 млн євро. На батьківщині Педрінью захищав кольори Корінтіанса, а коли йому було 15 років, перебував у системі Віторії.

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