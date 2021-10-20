Півзахисник "гірників" Педрінью зізнався, чому його команді не вдалось гідно протистояти "вершковим" у матчі Ліги чемпіонів (0:5).

"Не вистачало передач на хід, вертикальних передач. Зони були, не вистачало останніх рішень. Це ускладнило і призупинило нашу гру.

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Після другого гола ми трохи опустили руки, відчули, що команда "попливла". У першому таймі була більш-менш рівна гра. Перший гол пропустили в цікавій ситуації. Після другого гола ми дозволили їм занадто багато", – сказав Педрінью у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, у матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал у Києві розтрощив Шахтар з рахунком 5:0 і вийшов на другу сходинку турнірної таблиці групи D, набравши 6 очок. "Гірники" з 1 балом йдуть останніми.

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