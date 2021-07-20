"Щодо прізвиська... Мого батька звуть Педро, тому ми часто жартували. У португальській мові, коли йдеться про щось велике, додається закінчення -ао, і він був Педрао, а я – Педрінью. Так з дитинства і прив'язалось.

Шахтар презентував зіркових новачків команди

Коли я отримав пропозицію від Шахтаря, поговорив з Жадсоном. Також відправляв повідомлення Майкону. Хлопці передали мені найкращу інформацію про Шахтар і я зрадів, що ті, хто грає тут або в минулому пройшов через клуб, дали такі відгуки, заспокоївся і зрозумів, що буду тут дуже успішним.

В Шахтарі дуже хороший колектив, всі допомагають тим чи іншим чином. Чесно скажу, що не лише бразильці, але й українці прийняли нас найкращим чином і допомагають в адаптації. Відчуваємо себе абсолютно спокійно і впевнено, тому що знаємо, що в будь-який момент можемо попросити допомоги, і хлопці відгукнуться.

Як і кожен футболіст, я хочу перемагати, здобувати титули. З іншого боку, ми не хочемо здобувати перемоги будь-яким способом, а хочемо грати красиво, щоб вболівальники були повністю задоволені футболом.

Знаю, що журналісти охрестили мене "другим Неймаром". Звичайно ж, ми всі знаємо, хто такий Неймар і що він може. Він надихає всіх нас, але, чесно кажучи, я не хочу бути "другим Неймаром". Хочу залишити своє ім'я в історії. Постараюся показати щось екстраординарне, здобути багато перемог і титулів, щоб стати першим Педрінью", – цитує гравця офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, 23-річний хавбек перейшов в Шахтар з Бенфіки за 18 мільйонів євро, ставши другим найдорожчим придбанням "гірників" за всю історію. Угода Педрінью з донеччанами розрахована на п'ять років.

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