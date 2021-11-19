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Хаві анонсував сюрприз у дебютному матчі на чолі Барси – позитивний сигнал для двох "списаних" і думки про виліт з ЛЧ

Востаннє Педрі виходив на поле ще 29 вересня у матчі ЛЧ проти Бенфіки (0:3). Барселона не стала форсувати повернення 18-річного гравця, однак проблема здається серйознішою, ніж очікувалось. "Блаугранас" доведеться обходитись без хавбека ще щонайменше місяць, тобто до кінця групового етапу Ліги чемпіонів (8 грудня).

Додамо, що в поточному сезоні Педрі награв скромні 310 хвилин і не відзначився жодними результативними діями.

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