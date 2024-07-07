Півзахисник збірної Іспанії Педрі заявив, що приймає вибачення Тоні Крооса за грубий фол у чвертьфіналі Євро-2024 між збірними Іспанії та Німеччини (2:1).

Після офіційного оголошення про завершення кар'єри Кроос звернувся до Педрі та перепросив півзахисника Барселони за грубий фол проти нього, через який іспанець не зможе продовжити свої виступи на Євро-2024. Це порушення правил сталося вже на 8-й хвилині гри, після чого Педрі був замінений, а сам Кроос уникнув жовтої картки.

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"Вибач і одужуй швидше, Педрі! У мене не було наміру травмувати тебе. Одужуй і всього тобі найкращого, ти чудовий гравець", – заявив Кроос.

"Дякую, Тоні, за твоє звернення. Це футбол, у ньому такі речі іноді трапляються. Твоя кар'єра і досягнення назавжди залишаться вписаними в історію футболу", – відреагував Педрі.

Обстеження іспанця підтвердило внутрішнє бокове розтягнення лівого коліна (2 ступінь). На відновлення Педрі знадобиться від чотирьох до шести тижнів.

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