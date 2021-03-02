Вінгер Барселони Педрі надзвичайно швидко відновився від пошкодження та готується до матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Севільї.

Педрі долучився до тренування Барселони після пошкодження литкового м'язу, повідомляє Sport.es.

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Гравцю знадобилось кілька днів на відновлення, хоча прогнозувалось 2-3 тижні простою. Педрі травмувався у матчі проти Севільї та дістався до клубного автобуса за допомогою милиць.

До слова, вінгер провів 37 матчів у складі Барселони цього сезону, записавши до свого активу 3 голи та 4 асисти.

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