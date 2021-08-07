Талановитий хавбек провів свій 73-й матч у сезоні, повідомляє ESPN.

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18-річний Педрі вийшов у старті збірної Іспанії на фінал Олімпіади-2020 проти бразильців. Він став рекордсменом сезону, випередивши лідера Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша. Той у складі "червоних дияволів" і збірної Португалії відіграв 72 поєдинки.

Відзначимо, що Педрі в сезоні 2020/21 несподівано став провідним виконавцем Барселони, зігравши 52 матчі в усіх турнірах за "блаугранас" (4 м'ячі, 6 асистів). Також він був основним на Євро-2020 (6 поєдинків) та Олімпійських іграх (7 матчів).

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