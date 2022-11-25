"Коли в матчі ти торкаєшся м'яча 300 разів, отримуєш задоволення, а якщо забиваєш, то ще більше. Вже в перші п'ять хвилин я зрозумів, що ми чудово граємо і що ми переможемо.

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Гра в збірній має нюанс, тому що в Барселоні ми набагато більше перебуваємо між лініями, де можемо забити більше і віддати більше гольових передач, а тут ми набагато більше граємо в м'яч.

Бускетс сказав мені і Гаві бути спокійними, він провів нам міні-бесіду напередодні, коли ми вийшли на розминку, щоб ми були спокійними, не дивилися на все. Ці слова від капітана заспокоюють. Він був дуже спокійний, на полі було видно, що ми отримуємо задоволення.

Не почуваюсь зіркою ні тут, ні в Барсі. У Барсі є багато гравців, які мають набагато більше значення, ніж я, а в збірній ми всі разом, і саме це робить команду хорошою. Луїс Енріке – ефектний тренер, він знає, що має робити, і ми віримо в нього", – цитує Педрі Marca.

Наступним суперником збірної Іспанії на ЧС-2022 буде Німеччина, матч з якою відбудеться 27 листопада. Завершуватиме "Фурія Роха" виступи на груповому етапі дуеллю з Японією.

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