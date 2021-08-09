Рекордсмен планети за кількістю проведених матчів у сезоні 2020/21 Педрі вже цього тижня відновить тренування з іспанською Барселоною.

18-річний хавбек у середу повинен з'явитися на базі "блаугранас", повідомляє Marca.

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Попередній сезон для Педрі завершився щойно минулого тижня. Юніор провів усю кампанію в основі Барси, потім був провідним виконавцем збірної Іспанії на Євро-2020, а згодом поїхав на Олімпійські ігри в Токіо. Там талант допоміг піренейцям дійти до фіналу змагань, де вони поступилися збірній Бразилії.

Відзначимо, що Педрі в сезоні 2020/21 зіграв 52 матчі в усіх турнірах за "блаугранас" (4 м'ячі, 6 асистів). Також він був основним на Євро-2020 (6 поєдинків) та Олімпіаді (7 матчів).

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