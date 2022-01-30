"Я завжди буду дякувати Лео. Він мені дуже допоміг як на полі, так і особисто. Грати з ним було дуже легко. Мессі найкращий у світі не просто так. Нам потрібно було звикнути до того, що він більше не тут. Але, щиро кажучи, зараз я думаю, що у нас чудова команда, в якій багато молоді. Усі ми маємо можливість зробити крок уперед.

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Для мене як для вболівальника клубу, робота з Хаві – предмет гордості. Раніше я не був особисто знайомий з Хаві, але щодня бачу, що він як ніхто інший розуміється на футболі. Очевидно, що під його керівництвом ми навчатимемося і вдосконалюватимемося. Це стосується як мене особисто, так і команди.

Ми щасливі бачити ту команду, яку він будує. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Барса досягне великих успіхів у найближчі роки. Цей клуб завжди має боротися за всі трофеї", – цитує Педрі Marca.

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