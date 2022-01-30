Педрі дав оцінку прогресу Барселони без Мессі
Півзахисник Барселони Педрі висловився про роботу Хаві Ернандеса та про колишнього капітана команди Ліонеля Мессі.
"Я завжди буду дякувати Лео. Він мені дуже допоміг як на полі, так і особисто. Грати з ним було дуже легко. Мессі найкращий у світі не просто так. Нам потрібно було звикнути до того, що він більше не тут. Але, щиро кажучи, зараз я думаю, що у нас чудова команда, в якій багато молоді. Усі ми маємо можливість зробити крок уперед.
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Для мене як для вболівальника клубу, робота з Хаві – предмет гордості. Раніше я не був особисто знайомий з Хаві, але щодня бачу, що він як ніхто інший розуміється на футболі. Очевидно, що під його керівництвом ми навчатимемося і вдосконалюватимемося. Це стосується як мене особисто, так і команди.
Ми щасливі бачити ту команду, яку він будує. Я впевнений, що ми на правильному шляху. Барса досягне великих успіхів у найближчі роки. Цей клуб завжди має боротися за всі трофеї", – цитує Педрі Marca.
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