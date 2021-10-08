Авторитетне видання France Football оголосило номінантів на Kopa Trophy-2021 – приз найкращому футболісту до 21 року.

На престижну нагороду претендують 10 футболістів, повідомляє прес-служба France Football.

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Номінанти на Kopa Trophy-2021: Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед, 20 років), Букайо Сака (Арсенал, 20), Педрі (Барселона, 18), Жеремі Доку (Ренн, 19), Раян Гравенберх (Аякс, 19), Джамал Мусіала (Баварія, 18), Флоріан Вірц (Байєр, 18), Джованні Рейна, Джуд Беллінгем (обоє – Борусія Д, 18) та Нуну Мендеш (ПСЖ, 19).

Нагадаємо, у 2018-му першу в історії нагороду виборов Кіліан Мбаппе, а наступного року її здобув Маттейс де Лігт. У 2020-му Kopa Trophy не вручали через пандемію коронавірусу.

Here are the last nominees for the 2021 Kopa Trophy! #TropheeKopa



Jamal Musiala

Florian Wirtz

?????? Jude Bellingham

Giovanni Reyna

Nuno Mendes#ballondor pic.twitter.com/T8ztewKd3y — France Football (@francefootball) October 8, 2021

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