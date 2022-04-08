Марсель переміг ПАОК (2:1) у першому чвертьфіналі Ліги конференцій 2021/22, а 35-річний Дімітрі Пайє став автором розкішного м'яча. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Хорхе Сампаолі забили швидкий гол. Пайє віддав на Жерсона, а той скористався ефектним пасом француза, забивши свій перший гол у єврокубках. Наприкінці першого тайму відзначився і сам Пайє. Ветерану вдався шикарний удар у дотик з-за меж штрафного після розіграшу кутового. Завдяки цьому шедевру Марсель пішов на перерву з перевагою в два м'ячі.

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Незадовго після поновлення гри ПАОК скоротив відставання. Обрізка господарів поблизу власного штрафного завершилася влучним ударом Ель-Каддурі. Цей гол став останнім у матчі. 2:1 – все вирішиться за тиждень у Греції.

Відео розкішного гола Пайє дивіться, починаючи з 1:38