Пайє відзначився голом майже з нульового кута – голкіпер явно не очікував такої нахабності

Хавбек Марселя Дімітрі Пайє забив ефектний м'яч у поєдинку 23 туру Ліги 1 проти Сент-Етьєна (2:0).

Зірка провансальців шокував суперника вже на 7 хвилині зустрічі.

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Пайє прийняв м'яч на лівому фланзі і увірвався до штрафного майданчика, дорогою розхитуючи захисника. Хавбек Марселя добіг майже до лицьової лінії, після чого найбільш логічним продовженням виглядав простріл. Так думав і голкіпер Сент-Етьєна Стефан Руфф'є, готуючись іти на перехоплення. Але Пайє виявився хитрішим – француз ледь не порвав сітку воріт, завдавши потужного удару майже з нульового кута.

Цей гол став сьомим для лідера Марселя у Лізі 1 2019/20, також в його активі три асисти.

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