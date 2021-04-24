Реймс на власному полі поступився Марселю в рамках 34-го туру Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція, 34 тур

Реймс – Марсель – 1:3

Голи: Мбюкю, 38 – Пайє, 41, 76, Мілік, 45+1

Вилучення: Фас, 69

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З приходом Хорхе Сампаолі на посаду головного тренера Марсель поступово повертається на провідні ролі в Лізі 1. До сьогоднішнього дня провансальці не перемагали на виїзді з початку грудня минулого року, коли здолали Нім. Були всі шанси продовжити цю серію.

Левову частину першого тайму точилася обопільна боротьба без забитих м'ячів. Лише на 38-й хвилині Мбюкю відзначився після кутового і вивів Реймс вперед. Проте, господарі не змогли втримати перевагу навіть до перерви. Ініціативу на себе взяв Дімітрі Пайє. Спочатку лідер Марселя забив сам, а згодом допоміг відзначитися Міліку.

У другому таймі на полі була лише одна команда – Марсель. Господарі не спромоглися завдати бодай один удар у площину воріт Манданда. Звісно, допомогло "блакитним" вилучення у складі суперника – Фас на 69-й хвилині отримав другу жовту. Однак підопічні Сампаолі були відверто кращими. На 76-й гол-близнюк забив Пайє, оформивши дубль. Дімітрі ледь не організував розгром, але четвертий м'яч провансальців скасували через офсайд у Міліка.

Зрештою, перемога принесла Марселю три очки, які дозволили повернутися у зону єврокубків, – п'ята сходинка турнірної таблиці. Однак усі конкуренти свої матчі звітного туру проведуть пізніше.

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