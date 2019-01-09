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Пайє може продовжити кар'єру в Китаї

10:56 237 Читать на русском
Пайє може продовжити кар'єру в Китаї
Дімітрі Пайє / ФК Вест Хем

Півзахисник Марселя Дімітрі Пайє може продовжити кар'єру в Далянь Іфан.

За інформацією France Football, китайсткий Далянь Іфан всерйоз розглядає можливість придбання французького півзахисника.

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Повідомляється, що китайці готові втричі збільшити зарплатню Дімітрі, аби спокусити його на итрансфер в Далянь Іфан. Сума потенційного трансферу може скласти 25-30 млн євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінюється у 20 млн євро.

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Теги
Трансфери Світ Дімітрі Пайє Дімітрі Пайє Марсель Марсель Далянь Іфан Далянь Іфан
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