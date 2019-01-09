Пайє може продовжити кар'єру в Китаї

Іспанія — 12:21 1586
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Розчарування ситуацією Луніна спонукало Реал продовжити контракт з Навасом, однак є й позитивний варіант розвитку подій
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Маліновський у Ромі: чому такий трансфер вигідний для усіхСергій Тищенко — 12:00 1838
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Баварія офіційно підписала Павара – в угоді є важливий нюансНімеччина — 11:27 2903
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Салах, Обамеянг та ще 5 представників АПЛ потрапили в символічну збірну Африки за підсумками рокуСвіт — 10:13 206
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Рома розпочала перемовини з Генком щодо трансферу МаліновськогоІталія — 09:08 4087
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