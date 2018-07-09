Павлов: У новому чемпіонаті переживатиму за українських тренерів

Український фахівець Микола Павлов розповів про свої очікування від майбутнього сезону УПЛ.

"У новому чемпіонаті в першу чергу переживатиму за українських тренерів. Зараз наш чемпіонат перебуває у скрутному становищі, тому хочеться підтримати насамперед вітчизняних фахівців, хоча нічого не маю проти наставників з-за кордону, які є нашими колегами.

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На мій погляд, в ситуації, коли в командах, які нижче в турнірній таблиці за Динамо і Шахтар, немає кваліфікованих футболістів-легіонерів і треба працювати з молоддю, стали б у нагоді саме українські тренери. Вони краще знають специфіку роботи з українськими юними талантами", – цитує Павлова zbirna.com.

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